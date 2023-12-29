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Сегодня, 19:03

Феттель рассказал о последнем разговоре с Шумахером

Виктория Кравченко
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Себастьян Феттель и Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал о последнем разговоре с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

«Мне до сих пор очень и очень тяжело. Я не хочу это принимать — принимаю только, что он продолжает сражаться. И, конечно, я желаю ему всего хорошего. Тем не менее, это тема, о которой я думаю много и часто.

Разумеется, в тот момент я сразу же вспомнил о нашем последнем разговоре, который не мог быть более позитивным. Я сообщил ему, что стану отцом, о том, что нас ждет», — цитирует Феттеля RTL.

Он признался, что скучает по нему, так как в последние годы Шумахер был очень важен для него. Феттель заявил, что ему не хватает Михаэля.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 53-летнего немца.

Адвокат Шумахера назвал рекордный штраф СМИ, выплаченный семье Михаэля за кликбейт.

 
«Как раньше, уже никогда не будет». Младший брат рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

 

Источник: https://www.planetf1.com/news/sebastian-vettel-last-michael-schumacher-conversation
Михаэль Шумахер
Себастьян Феттель
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