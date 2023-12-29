Феттель рассказал о последнем разговоре с Шумахером

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал о последнем разговоре с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

«Мне до сих пор очень и очень тяжело. Я не хочу это принимать — принимаю только, что он продолжает сражаться. И, конечно, я желаю ему всего хорошего. Тем не менее, это тема, о которой я думаю много и часто.

Разумеется, в тот момент я сразу же вспомнил о нашем последнем разговоре, который не мог быть более позитивным. Я сообщил ему, что стану отцом, о том, что нас ждет», — цитирует Феттеля RTL.

Он признался, что скучает по нему, так как в последние годы Шумахер был очень важен для него. Феттель заявил, что ему не хватает Михаэля.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 53-летнего немца.

Адвокат Шумахера назвал рекордный штраф СМИ, выплаченный семье Михаэля за кликбейт.