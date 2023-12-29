Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:37

Петров вспомнил о своем общении с Шумахером: «И гонялся с ним, и в футбол играл»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаэль Шумахер.
Фото Reuters

Российский автогонщик Виталий Петров в комментарии для «СЭ» поделился воспоминаниями об экс-пилоте «Мерседеса» Михаэле Шумахере.

«Переживал, когда узнал о травме Шумахера. Человек рисковал всю свою жизнь. Такая случилась трагедия для всех... Все-таки Шумахер считается одним из величайших спортсменов во всем мире. Для меня он тоже величайший, я с ним и гонялся, и в футбол играл. Он всегда общался душевно и без всякого пафоса.
Когда мы попадали в аварии, сразу друг перед другом извинялись, расходились на позитивной ноте. Когда он в меня врезался, первый подходил, понимал, что был виноват в столкновении. И когда я в него врезался, подошел к нему, а он сказал: «Не бери в голову. Это гонки, я все понимаю». У нас всегда были приятельские отношения. Он никогда не отказывал в фотографиях или в автограф-сессиях. Всегда с любовью ко всем относился. Дай Бог ему поправиться хоть как-то, чтобы ему лучше стало», — сказал Петров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 53-летнего немца.

Михаэль и&nbsp;Ральф Шумахеры в&nbsp;молодости. «Как раньше, уже никогда не будет». Младший брат рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Формула-1
Виталий Петров (Формула-1)
Михаэль Шумахер
0
Читайте также
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адвокат Шумахера назвал рекордный штраф СМИ, выплаченный семье Михаэля за кликбейт

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости