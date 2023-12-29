Адвокат Шумахера назвал рекордный штраф СМИ, выплаченный семье Михаэля за кликбейт

Адвокат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Феликс Дамм ответил на вопрос о штрафах, которые выплачивали различные издания семье гонщика за некорректные материалы.

«Например, когда на обложке одного журнала появилась фраза «Его больше нет с нами», возникло впечатление, будто Михаэль Шумахер скончался. За это предложение издателю пришлось заплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Я не знаю ни одного случая, когда за какую-то подобную публикацию пришлось бы заплатить более высокую денежную компенсацию», — приводит слова Дамма LTO.

В апреле 2023 года журнал Die Aktuelle опубликовал фейковое интервью Михаэля Шумахера. Позже выяснилось, что данный материал был сгенерирован искусственным интеллектом. Сообщалось, что семья Шумахера подаст в суд на издание за этот материал.

Шумахер с 2013 года не выходил в свет после получения серьезной черепно-мозговой травмы. Его текущее состояние здоровья неизвестно.