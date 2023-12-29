Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:35

Адвокат Шумахера назвал рекордный штраф СМИ, выплаченный семье Михаэля за кликбейт

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press

Адвокат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Феликс Дамм ответил на вопрос о штрафах, которые выплачивали различные издания семье гонщика за некорректные материалы.

«Например, когда на обложке одного журнала появилась фраза «Его больше нет с нами», возникло впечатление, будто Михаэль Шумахер скончался. За это предложение издателю пришлось заплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Я не знаю ни одного случая, когда за какую-то подобную публикацию пришлось бы заплатить более высокую денежную компенсацию», — приводит слова Дамма LTO.

В апреле 2023 года журнал Die Aktuelle опубликовал фейковое интервью Михаэля Шумахера. Позже выяснилось, что данный материал был сгенерирован искусственным интеллектом. Сообщалось, что семья Шумахера подаст в суд на издание за этот материал.

Шумахер с 2013 года не выходил в свет после получения серьезной черепно-мозговой травмы. Его текущее состояние здоровья неизвестно.

Михаэль Шумахер. Первое интервью Шумахера после трагедии оказалось фейком. Его сочинила нейросеть

Формула-1
Михаэль Шумахер
0
Читайте также
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пилоты «Формулы-1» назвали Ферстаппена лучшим гонщиком 2023 года

Петров вспомнил о своем общении с Шумахером: «И гонялся с ним, и в футбол играл»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости