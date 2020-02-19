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Феттель пропускает первый день тестов в Барселоне

12:02

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель пропускает первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне, сообщает Autosport.

Издание, ссылаясь на пресс-службу «Феррари», пишет, что немецкий гонщик не смог участвовать в тестовых заездах из-за недомогания. Таким образом, Феттель сможет опробовать новый болид лишь в четверг, в среду вместо него выступит партнер по команде Шарль Леклер.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61180-sebastyan-fettel-propustit-pervyy-den-testov

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