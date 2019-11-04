Феттель предположил, что подвеска его болида была не в лучшем состоянии и перед гонкой

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель — о выступлении на «Гран-при США». На девятом круге на его болиде сломалась подвеска, и он был вынужден сойти с дистанции. Ранее гонщики жаловались на слишком большие кочки на трассе.

— Старт прошел более или менее нормально, учитывая, что я был на грязной стороне решетки, — цитирует Феттеля Autosport. — Но в первом повороте у меня просто не было сцепления с трассой, и оно вернулось только через несколько кругов. Машина сильно скользила, особенно в правых поворотах. Я спросил у команды, нет ли чего в телеметрии, каких-нибудь проблем или повреждений. А спустя еще пару кругов подвеска сломалась. Полагаю, она была не в лучшем состоянии и перед гонкой. Сомневаюсь, что в поломке виноваты неровности трассы, но, с другой стороны, мы намотали немало кругов. Почему это произошло сейчас, а не в пятницу?

Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его партнер Льюис Хэмилтон, обеспечивший себе чемпионский титул. На третьей позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булла».