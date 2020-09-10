Четырехкратный чемпион «Формулы-1», пилот «Феррари» Себастьян Феттель подписал контракт с «Астон Мартин». Немец начнет выступать за команду с 2021 года.

— Я рад наконец поделиться волнующими новостями о своем будущем, — сказал Феттель. — Горд сообщить, что с 2021 года я буду гонщиком «Астон Мартин». Для меня это новое приключение в качестве представителя легендарной компании-автопроизводителя. Меня впечатлили результаты команды в этом году, я верю, что ее будущее выглядит еще ярче. Я все еще очень люблю «Формулу-1», моя мотивация — гоняться в верхней части пелетона. Делать это в составе «Астон Мартин» — большая честь.

«Астон Мартин» — новое название команды «Рейсинг Пойнт». Коллектив начнет выступления под новым названием с 2021 года. Феттель займет место мексиканца Серхио Переса, который покинет команду по окончании сезона-2020.