Феттель: «Буду помогать Мику Шумахеру советами так же, как его отец помогал мне»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель — о предстоящем дебюте Мика Шумахера в «Формуле-1».

— Мик — отличный парень, плюс меня многое связывает с его отцом, — приводит Racefans слова Феттеля. — Жаль, что Михаэль не может следить за прогрессом сына и его переходом в «Формулу-1». Мы с Миком отлично ладим, и я всегда буду рад помочь ему всем, что знаю сам. Михаэль часто давал мне советы, когда я что-то спрашивал у него. Я готов делать то же самое для Мика.

Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021 в качестве пилота «Хаас». Его партнером по команде станет россиянин Никита Мазепин.