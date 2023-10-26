Ферстаппену наняли двоих телохранителей для этапа «Формулы-1» в Мексике

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что команда наняла для своего пилота Макса Ферстаппена двоих телохранителей перед «Гран-при Мехико».

Решение связано с отношением мексиканских болельщиков к 26-летнему гонщику. Большинство из них поддерживает его напарника Серхио Переса. В связи с этими фанаты из Мексики освистали Ферстаппена на подиуме во время «Гран-при США».

«Макс на самом деле не хочет этого, он не переживает. Но мы несем за него ответственность, поэтому хотим, чтобы он был в безопасности», — приводит слова Марко F1-Insider.

Ферстаппен досрочно обеспечил себе третий титул чемпиона «Формулы-1» на «Гран-при Катара» в начале октября.