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27 октября, 13:16

Ферстаппен заявил, что у «Феррари» и «Мерседес» должны были проверить оба болида на «Гран-при США»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что у «Феррари» и «Мерседес» должны были проверить обе машины на предмет износа доски скольжения под днищем на «Гран-при США».

«Если будет анализ всех машин, то тогда вы получите результат гонки во вторник. Проблема в том, что проверить все просто невозможно. Иначе нам нужно еще 100 человек, чтобы заниматься подобными вещами. Я думаю, что единственное, что можно сделать, это проверить одну машину команды, и если она окажется нелегальной, тогда, я думаю, нужно проверить и другую. В противном случае вы дисквалифицируете одного, а другой поднимается на одну позицию, в то время как обычно вы всегда используете совершенно одинаковые настройки», — приводит слова Ферстаппена Motor Sport Week.

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклерк были дисквалифицированы после того, как в ходе послегоночной проверки выяснилось, что их машины не соответствуют требованиям регламента. Таким образом, Карлос Сайнс («Феррари») поднялась на подиум, заняв третье место, а Джордж Рассел («Мерседес») переместился на седьмое место.

Макс Ферстаппен. Ферстаппен одержал победу в США. Хэмилтона дисквалифицировали
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
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