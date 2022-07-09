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Сегодня, 17:36

Марко: «Мы с благодарностью принимаем неудачи Леклера»

Марко выказался о борьбе пилотов «Ред Булл» с Леклером
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Советник «Ред Булл» Хельму Марко поделился мнением о Шарле Леклере из «Феррари». В сезоне-2022 он пять раз не попадал на подиум.

«Честно говоря, надо признать, что в последних пяти гонках Леклер показывал не те результаты, которые мог. Мы с благодарностью это принимаем, однако в долгосрочной перспективе так не будет.

Но с нашим болидом можно было побеждать в каждой гонке, если не считать Барселону, поэтому мы уверены в оставшейся части сезона», — приводит слова Марко Grandpx.news со ссылкой на n-tv.

В личном зачете пилотов Леклер занимает третье место. У него 138 очков. Лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл», у которого в активе 181 очко.

Источник: https://grandpx.news/red-bull-accepted-leclerc-errors-with-thanks/
Формула-1
Хельмут Марко
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