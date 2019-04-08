Ферстаппен выиграл гонку в автосимуляторе rFactor 2

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем восьмичасовой гонки на выносливость в чемпионате Virtual Endurance Championships по автосимулятору rFactor 2.

Заезд проходил на трассе Сильверстоун. Вместе с профессиональным пилотом автосимуляторов Руди ван Бюреном он занял первое место в квалификации. За гонку они проехали 263 круга и опередили ближайших преследователей на 36 секунд.

До этапа Virtual Endurance Championships в Сильверстоуне прошло шесть других гонок, однако Ферстаппен в них не участвовал.