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Сегодня, 22:05

Ферстаппен выиграл «Гран-при Бразилии» и вышел на четвертое место по победам в истории «Формулы-1»

Виктория Кравченко
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Ферстаппен.
Фото AFP

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Бразилии» «Формулы-1». Вторым пришел Ландо Норрис («Макларен»). Третье место занял Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Победа в Бразилии стала для Ферстаппена 52-й в карьере. Он вышел на четвертое место в истории и обогнал Алена Проста.

Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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