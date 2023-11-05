Ферстаппен выиграл «Гран-при Бразилии» и вышел на четвертое место по победам в истории «Формулы-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Бразилии» «Формулы-1». Вторым пришел Ландо Норрис («Макларен»). Третье место занял Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
Победа в Бразилии стала для Ферстаппена 52-й в карьере. Он вышел на четвертое место в истории и обогнал Алена Проста.
Гран-при Бразилии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
Новости