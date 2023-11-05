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Сегодня, 20:18

«Гран-при Бразилии» остановлен красными флагами из-за аварии на старте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Авария на «Гран-при Бразилии».
Фото Sky Sports

«Гран-при Бразилии» остановлена красными флагами из-за аварии Нико Хюлькенберга, Кевина Магнуссена из «Хаас» и Александра Албона из «Уильямс».

Перед входом в первый поворот Албон зацепил левым задним колесом болид Хюлбкенберга. После этого болид «Уильямс» развернуло и откинуло в машину Магнуссена. Гоночная дирекция вывесила красный флаг, чтобы убрать обломки.

Инженеры «Макларена» также приказали сойти Оскару Пиастри, однако позже заявили, что попробуют починить машину под красным флагом.

Гонка возобновится в 20:31 по мск.

Формула-1
Уильямс
Хаас
Александр Албон
Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
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