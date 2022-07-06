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Ферстаппен: «Отец говорил, что я не стану чемпионом, а буду водителем грузовика»

Ферстаппен рассказал о критике со стороны своего отца
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о критике со стороны своего отца Йоса Ферстаппена.

«Мой отец никогда не говорил, что я стану чемпионом мира. Он всегда считал наоборот: говорил, что я буду водителем грузовика или автобуса. На всем моем пути до «Формулы-1» я работал недостаточно усердно в его глазах.

Я выигрывал гонки и все такое, но отец говорил, что этого недостаточно, чтобы добиться успеха в «Формуле-1». Думаю, все это здорово подготовило меня и я гораздо спокойнее воспринимаю критику в свой адрес и прочий шум», — приводит слова Ферстаппена Racefans со ссылкой на Channel 4.

Ферстаппен является чемпионом мира «Формулы-1» 2021 года. В сезоне-2022 он занимает первое место в личном зачете пилотов после 10 этапов «Гран-при».

Источник: https://www.racefans.net/2022/07/06/racefans-round-up-06-07-5/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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