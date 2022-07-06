Главный гоночный инженер «Мерседеса» рассказал о прогрессе команды

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о том, какого прогресса добилась команда.

«Первые гонки были в буквальном смысле борьбой за выживание. Пилоты сражались с машиной, работать с которой невероятно тяжело. Но мы здорово выступали, зарабатывали очки, пользовались шансами и проблемами с надежностью у соперников.

Гонка в Барселоне оказалась полезной, так как мы поняли, что болид подскакивает не на всех автодромах. С другой стороны, последние три городские гонки высветили другие слабости, и мы их решаем.

Я бы сказал, что путь, которому следует разработка машины, становится все более ясным, это обнадеживает. Обновление в Сильверстоуне стало первым из той серии, которую мы наметили в Барселоне.

Концепция болида претерпела огромные изменения с момента первого заезда, машина ведет себя совсем иначе. Со стороны кажется, что аэродинамика похоже на ту, что использовалась на первом этапе, но теперь это совершенно другой зверь», — приводит слова инженера Autosport.

После 10 этапов «Гран-при» сезона-2022 «Мерседес» занимает 3-е место в Кубке конструкторов.