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Марко назвал Переса идеальным напарником для Ферстаппена

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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко назвал Серхио Переса идеальным напарником для Макса Ферстаппена.

«Макс может быстро пилотировать любую машину. Вот почему Серхио Перес — идеальный напарник для него. Чеко не пытается сражаться, но делает все возможное. В Баку в прошлом сезоне это привело к победе. Гонщики очень хорошо работают вместе», — приводит слова Марко RaceFans.

После 10 этапов «Гран-при» Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов. У него в активе 181 очко. Перес занимает второе место. Он отстает от напарника на 34 очка.

Источник: https://www.racefans.net/2022/07/05/perez-is-perfect-team-mate-for-verstappen-because-he-doesnt-try-to-fight-marko/
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Хельмут Марко
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