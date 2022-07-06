Марко назвал Переса идеальным напарником для Ферстаппена

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко назвал Серхио Переса идеальным напарником для Макса Ферстаппена.

«Макс может быстро пилотировать любую машину. Вот почему Серхио Перес — идеальный напарник для него. Чеко не пытается сражаться, но делает все возможное. В Баку в прошлом сезоне это привело к победе. Гонщики очень хорошо работают вместе», — приводит слова Марко RaceFans.

После 10 этапов «Гран-при» Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов. У него в активе 181 очко. Перес занимает второе место. Он отстает от напарника на 34 очка.