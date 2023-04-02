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Сегодня, 11:23

Ферстаппен: «Очень рад победить — я впервые выиграл в Мельбурне, так что очень доволен»

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке на «Гран-при Австралии».

«Старт получился плохим, в первом повороте пришлось быть осторожным — ведь я многое мог потерять. У нашей машины отличный темп, с помощью DRS были возможности обгонять. На рестарте получился бардак, но все равно темпа хватило, чтобы мы остались впереди и в итоге победили. Да, в одном эпизоде я вылетел на газон — немного постриг траву, чтобы им самим не приходилось. Очень рад победить — я впервые выиграл в Мельбурне, так что очень доволен. День был длинным, болельщики, наверное, устали, так что желаю всем хорошо провести остаток вечера!» — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Формула-1
Макс Ферстаппен
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Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии, Хэмилтон стал вторым
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