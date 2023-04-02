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Сегодня, 16:16

Пиастри — о Гран-при Австралии: «Это была безумная гонка»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри поделился впечатлениями от прошедшего Гран-при Австралии.

«Это была безумная гонка. Я определенно рад получить свои первые очки, особенно здесь, дома. Думаю, сегодня произошло еще несколько вещей, вышедших из-под нашего контроля, но получить такое количество очков в начале года — это отличный результат, и, очевидно, это то, что нам нужно», — сказал Пиастри.

Пиастри стал восьмым в гонке. Он набрал 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице «Формулы-1», а его команда поднялась на 5-ю строчку в Кубке конструкторов (12 очков).

Источник: https://www.theage.com.au/sport/motorsport/a-crazy-race-how-oscar-piastri-s-first-home-grand-prix-unfolded-20230402-p5cxdm.html
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