Пиастри — о Гран-при Австралии: «Это была безумная гонка»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри поделился впечатлениями от прошедшего Гран-при Австралии.

«Это была безумная гонка. Я определенно рад получить свои первые очки, особенно здесь, дома. Думаю, сегодня произошло еще несколько вещей, вышедших из-под нашего контроля, но получить такое количество очков в начале года — это отличный результат, и, очевидно, это то, что нам нужно», — сказал Пиастри.

Пиастри стал восьмым в гонке. Он набрал 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице «Формулы-1», а его команда поднялась на 5-ю строчку в Кубке конструкторов (12 очков).