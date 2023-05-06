Ферстаппен показал лучшее время во второй практике «Гран-при Майами»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй практике «Гран-при Майами».

Результат Ферстаппена — 1 минута 27,93 секунды. Вторым стал Карлос Сайнс из «Феррари», отставший от лидера на 0,385 секунды. Третье время показал еще один гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,468). Также Леклер врезался в отбойник на седьмом повороте.

Лучший результат в первой практике показал п илот «Мерседеса» Джордж Расселл (1 минута 30,125 секунды).

«Гран-при Майами» пройдет в ночь на 8 мая и начнется в 0.30 по московскому времени.