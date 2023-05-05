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Сегодня, 22:04

Расселл показал лучшее время в первой практике «Гран-при Майами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучший результат в первой практике «Гран-при Майами». Его результат — 1 минута 30,125 секунды.

Вторым стал его сокомандник Льюис Хэмилтон. Он отстал от лидера на 0,212 секунды. Третье время показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,324).

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал четвертое время (+0,424).

Отметим, что практика прерывалась красными флагами, так как пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг в третьем повороте потерял контроль над автомобилем и задней частью машины врезался в отбойник.

Вторая практика пройдет в ночь на 6 мая. Начало — в 00.30 мск.

«Гран-при Майами»

1-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.30,125
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,212
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,324
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,424
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,599
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,979
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,106
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,212
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,267
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,417
11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,441
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,685
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,728
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,777
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,778
16. Ландо Норрис («Макларен») +1,872
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,009
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,044
19. Логан Сарджент («Уильямс») +2,494
20. Ник де Врис («Альфа Таури») +4,512

Формула-1
Мерседес
Феррари
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
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