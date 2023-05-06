Ферстаппен: «Потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к новому покрытию трассы»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги второй практики «Гран-при Майами».

«Базовые настройки болида получились правильными. Для меня день прошел хорошо. Нам потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к новому покрытию трассы. При этом состояние трека по ходу сессии заметно эволюционировало. Я по-прежнему комфортно чувствовал себя за рулем болида, если не считать небольшой проблемы с подголовником.

Есть две вещи, о которых нам нужно помнить. Во-первых, нужно быть очень осторожным, выезжая за пределы оптимальной траектории — потому что в противном случае ты легко можешь оказаться вне игры. А еще мы не знаем, что именно нас ждет с точки зрения погодных условий», — приводит слова Ферстаппена Speed Week.

Ферстаппен показал лучший результат во второй практике (1 минута 27,93 секунды). Вторым стал Карлос Сайнс из «Феррари», отставший от лидера на 0,385 секунды. Третье время показал еще один гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,468). Также Леклер врезался в отбойник на седьмом повороте.

Лучший результат в первой практике показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (1 минута 30,125 секунды).

«Гран-при Майами» пройдет в 7 мая и начнется в 22.30 по московскому времени.