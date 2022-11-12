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12 ноября, 02:52

Ферстаппен объяснил, почему не смог выиграть квалификацию «Гран-при Сан-Паулу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Сан-Паулу». 25-летний голландец стал вторым.

«Мы не представляли, что из-за дождя не сможем проехать еще одну попытку. Я ехал четвертым или пятым — и заблокировал шины в восьмом повороте, что стоило мне поула.

Тем не менее, по сравнению со своими обычными соперниками я показал лучшее время, так что причин расстраиваться нет. В таких условиях, как сегодня, всякое может случиться. Мы сохраняли спокойствие и концентрацию в первой и второй чести квалификации, а финал был больше похож на лотерею, в которой мы всё равно оказались на первом ряду», — приводит F1 News слова Ферстаппена.

Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-164195.html
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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