Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

12 ноября, 03:37

Расселл считает, что «Хаас» заслужил первое место в квалификации «Гран-при Сан-Паулу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Сан-Паулу». 24-летний британец стал третьим.

«Прежде всего я рад, что показал 3-й результат, а также от души поздравляю Кевина Магнуссена — он отлично справился с делом и завоевал поул! Команда «Хаас» это действительно заслужила после всех приложенных ею усилий.

Разумеется, хотелось бы стартовать с более высоких позиций, но и с третьей можно очень хорошо начать субботний спринт. Думаю, у нас будет отличная возможность опередить Макса Ферстаппена и «Ред Булл», особенно если гонка пройдет в условиях переменчивой погоды. Надеюсь, если пойдет дождь, это не слишком сильно расстроит болельщиков, и они смогут получить удовольствие. Я полагаю, мы хорошо готовы к обеим гонкам уик-энда», — цитирует F1 News Расселла.

Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-164197.html
Формула-1
Джордж Расселл
1
0
Читайте также
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Бразилия — главный фаворит, последний шанс Месси, Португалия всех удивит? Расклады ЧМ-2022
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен объяснил, почему не смог выиграть квалификацию «Гран-при Сан-Паулу»

Хэмилтон рассказал, что у него не получилось в квалификации «Гран-при Сан-Паулу»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости