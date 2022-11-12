Расселл считает, что «Хаас» заслужил первое место в квалификации «Гран-при Сан-Паулу»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Сан-Паулу». 24-летний британец стал третьим.

«Прежде всего я рад, что показал 3-й результат, а также от души поздравляю Кевина Магнуссена — он отлично справился с делом и завоевал поул! Команда «Хаас» это действительно заслужила после всех приложенных ею усилий.

Разумеется, хотелось бы стартовать с более высоких позиций, но и с третьей можно очень хорошо начать субботний спринт. Думаю, у нас будет отличная возможность опередить Макса Ферстаппена и «Ред Булл», особенно если гонка пройдет в условиях переменчивой погоды. Надеюсь, если пойдет дождь, это не слишком сильно расстроит болельщиков, и они смогут получить удовольствие. Я полагаю, мы хорошо готовы к обеим гонкам уик-энда», — цитирует F1 News Расселла.