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11 ноября, 23:37

Магнуссен завоевал первый поул «Хааса» в истории

Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен выиграл квалификацию на «Гран-при Сан-Паулу» и начнет субботний спринт в первой позиции.

Магнуссен завоевал первый поул в своей карьере и истории «Хааса». Кевин показал лучшее время на первых минутах заключительного сегмента на «сликах», после чего пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вылетел в гравий, и сессию остановили красными флагами. Над трассой усилился дождь, и перебить результат датчанина соперники не смогли.

С 2022 года обладателями поул-позиции на уик-эндах со спринтами считаются победители квалификации, но при этом с первого места воскресный «Гран-при» начнет победитель спринта.

Предыдущие две спринтерские гонки сезона выиграл Макс Ферстаппен на «Ред Булл», который уже обеспечил себе второй чемпионский титул.

Хаас
Кевин Магнуссен
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