Ферстаппен обогнал Сенну по числу побед в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вышел на чистое пятое место по числу побед в истории «Формулы-1».

В воскресенье, 2 июля нидерландец выиграл «Гран-при Австрии». Эта победа стала для него 42-й в карьере, он опередил по этому показателю Айртона Сенну (41).

Рекорд по выигранным гонкам в «Формуле-1» принадлежит Льюису Хэмилтону (103). Второе место занимает Михаэль Шумахер (91), на третьей строчке — Себастьян Феттель (53), на четвертой — Ален Прост (51).