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Сегодня, 17:38

Ферстаппен обогнал Сенну по числу побед в «Формуле-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вышел на чистое пятое место по числу побед в истории «Формулы-1».

В воскресенье, 2 июля нидерландец выиграл «Гран-при Австрии». Эта победа стала для него 42-й в карьере, он опередил по этому показателю Айртона Сенну (41).

Рекорд по выигранным гонкам в «Формуле-1» принадлежит Льюису Хэмилтону (103). Второе место занимает Михаэль Шумахер (91), на третьей строчке — Себастьян Феттель (53), на четвертой — Ален Прост (51).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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