Ферстаппен победил на «Гран-при Австрии» и выиграл пятую гонку подряд

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Австрии».

Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд. При этом нидерландец показал в Австрии лучший результат во всех сессиях — он был первым в свободной практике, а также выиграл основную квалификацию, квалификацию к спринт-гонке и саму спринт-гонку.

Второе место в основной гонке на «Гран-при Австрии» занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер (отставание +5,155 секунды), на третьей строчке — еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес (отставание +17,188 секунды).

Макс Ферстаппен одержал победу в седьмой раз в сезоне-2023. Нидерландец продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» с 229 очками. Вторым идет его партнер по команде Серхио Перес (148), на третьей строчке — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (129).

«Ред Булл» остается лидером Кубка конструкторов с 377 очками после 9 этапов. Вторую строчку занимает «Мерседес» (178), на третьем месте — «Астон Мартин» (172).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.