Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:30

Ферстаппен победил на «Гран-при Австрии» и выиграл пятую гонку подряд

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Австрии»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Австрии».

Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд. При этом нидерландец показал в Австрии лучший результат во всех сессиях — он был первым в свободной практике, а также выиграл основную квалификацию, квалификацию к спринт-гонке и саму спринт-гонку.

Второе место в основной гонке на «Гран-при Австрии» занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер (отставание +5,155 секунды), на третьей строчке — еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес (отставание +17,188 секунды).

Макс Ферстаппен одержал победу в седьмой раз в сезоне-2023. Нидерландец продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» с 229 очками. Вторым идет его партнер по команде Серхио Перес (148), на третьей строчке — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (129).

«Ред Булл» остается лидером Кубка конструкторов с 377 очками после 9 этапов. Вторую строчку занимает «Мерседес» (178), на третьем месте — «Астон Мартин» (172).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
2
3
Читайте также
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на 66 миллионов долларов
Свентек оценила позицию организаторов Уимблдона по допуску российских теннисистов
Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ
Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала об отношении матери к детям
Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен лидировал на протяжении 248 кругов подряд — это третий результат в истории «Формулы-1»

Ферстаппен обогнал Сенну по числу побед в «Формуле-1»
Новости
RSS RSS
Все новости