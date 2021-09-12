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Мазепин взял вину на себя за столкновение с Шумахером на «Гран-при Италии»

19:42
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги «Гран-при Италии», а также извинился перед своим напарником Миком Шумахером за столкновение, которое возникло у них в четвертом повороте.

«Что касается эпизода с Миком, то он очень рано затормозил перед четвертым поворотом, носовой обтекатель моего болида оказался впереди, а Мику, понятное дело, нужно было поворачивать, чтобы войти в поворот. Так что мне жаль, что так вышло. Это моя вина, хоть в целом это и был просто гоночный инцидент. Но понятно, что я был недоволен случившимся.

Насколько я понимаю, на болиде возникла проблема с двигателем — мы просто резко потеряли всю мощность. Думаю, в такой ситуации было опасно продолжать движение, можно было бы повредить другие компоненты силовой установки и потом уже не восстановить их. Так что команда сказала мне сразу остановить болид», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

Мазепин за свои действия был оштрафован в гонке на 5 секунд, но не сумел добраться до финиша после отказа двигателя.

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Иван Шитик все материалы автора

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