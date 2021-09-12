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Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись и вылетели с трассы в гонке «Гран-при Италии»

16:43
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вылетели с трассы в гонке «Гран-при Италии». Фото Twitter Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вылетели с трассы в гонке «Гран-при Италии». Фото «Формула-1», Twitter
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вылетели с трассы в гонке «Гран-при Италии». Фото Twitter
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Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» вылетели с трассы в гонке «Гран-при Италии» после столкновения.

Авария произошла во втором повороте. Ферстаппен и Хэмилтон боролись за лидерство после того, как оба потеряли время на пит-стопах. Сначала «Ред Булл» голландца потратил на остановку 11 секунд, а затем в гонку вернулся «Мерседес» британца.

Ферстаппен попытался оттеснить и обогнать конкурента при маневре в медленном и узком повороте на невысокой скорости. Между соперниками произошел контакт — и заднее правое колесо болида голландца наехало на заднее левое колесо машины Хэмилтона.

После этого болид «Ред Булла» оказался на «Мерседесе». От серьезных повреждений британца спас защитный ореол, установленный на машинах «Ф-1».

Оба болида выехали с трассы. Хэмилтон смог покинуть свою машину и отправился в боксы.

Оба пилота прекратили участие в гонке. «Мерседес» позже подтвердил, что с Хэмилтоном все в порядке.

Ферстаппен после домашнего «Гран-при» лидирует в общем зачете — 224,5 очка. У семикратного чемпиона мира Хэмилтона к этому уик-энду была вторая позиция с 221,5. Третьим в личном зачете идет еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас — 123 очка.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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