Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы в гонке на «Гран-при Штирии».

«Никогда не знаешь, как все закончится, но сегодня баланс машины с самого начала оказался очень хорошим. Нам удавалось отлично работать с шинами с самого начала заезда. Соперники провели пит-стоп на один круг раньше нас, мы сразу среагировали, после чего просто продолжили гонку, стараясь показывать максимально быстрые времена на круге.

Конечно, такое выступление не может не радовать, но нам будет нужно повторить его через неделю. И мы обязательно постараемся понять, в каких областях можем прибавить. С нетерпением жду новый гоночный уик-энд на следующей неделе. Для «Ред Булл» все выглядит неплохо, нам просто нужно продолжать в том же духе», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в гонке занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третья строчка у его партнера по команде Валттери Боттаса.