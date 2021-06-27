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Джордж Расселл: «Эти очки стали бы огромным достижением для «Уильямса»

18:32
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Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл прокомментировал свой сход на «Гран-при Штирии». По ходу гонки он шел восьмым.

«Очень обидно, — цитирует Расселла Motorsport.com. — В гонках не бывает просто и не бывает... Справедливо? Но это неподходящее слово. Тут мы сами творим свою удачу, и сегодня что-то пошло не так.

Что касается нас, то мы не едем стабильно, и такие ситуации типичны. Не знаю, что тут думать или говорить. Всем в команде очень обидно. Они так много трудились, мы так долго ждали.

Эти очки стали бы огромным достижением. Не только для нашего командного духа. Я был быстрее Алонсо и мог стать седьмым. Эти шесть очков были бы огромным достижением «Уильямса».

У британца возникли проблемы с давлением воздуха в пневматической системе. Из-за этого гонщик потерял 15 секунд на пит-стопе, откатился в хвост пелотона, а затем и вовсе был вынужден сойти.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/rassell-ob-upushchennykh-ochkakh-ochen-obidno-no-tipichno-dlya-williams/6615239/

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