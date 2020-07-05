Ферстаппен объяснил, почему не будет преклонять колено в знак поддержки борьбы с расизмом

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не будет преклонять колено перед стартом «Гран-при Австрии». Данную акцию спортсмены проводили во многих соревнованиях в знак поддержки борьбы против расизма и полицейского произвола в адрест темнокожих. Ферстаппен стал одним из гонщиков «Формулы-1», кто отказался вставать на колено.

«Я с уважением отношусь к идеям равенства и борьбе с расизмом, но я считаю, что каждый имеет право выражать себя в то время и таким образом, каким считает нужным. Я не буду преклонять колено сегодня, но я уважаю и поддерживаю выбор, который делает каждый гонщик», — написал Ферстаппен в Twitter.