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Мохаммед бен Сулайем стал новым президентом ФИА

14:59

Мохаммед бен Сулайем стал новым президентом Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает журналист Филлип Хортон.

60-летний представитель ОАЭ набрал 63 процента голосов на выборах, состоявшихся на заседании Генеральной ассамблеи. Единственным соперником бен Сулайема на выборах был вице-президент ФИА по спорту Грэм Стокер.

Бен Сулайем — бывший раллист и руководитель автомобильного клуба ОАЭ. Он заменит Жана Тодта, который был президентом ФИА с 2009 года и покинет свою должность по окончании 2021 года. Тодт провел три срока в качестве президента организации, согласно регламенту он больше не может баллотироваться.

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Иван Торопцев все материалы автора
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