Мохаммед бен Сулайем стал новым президентом ФИА

Мохаммед бен Сулайем стал новым президентом Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает журналист Филлип Хортон.

60-летний представитель ОАЭ набрал 63 процента голосов на выборах, состоявшихся на заседании Генеральной ассамблеи. Единственным соперником бен Сулайема на выборах был вице-президент ФИА по спорту Грэм Стокер.

Mohammed Ben Sulayem is the new FIA President. He succeeds Jean Todt, who took the role in 2009. Todt was not up for re-election after serving three terms. — Phillip Horton (@PHortonF1) December 17, 2021

Бен Сулайем — бывший раллист и руководитель автомобильного клуба ОАЭ. Он заменит Жана Тодта, который был президентом ФИА с 2009 года и покинет свою должность по окончании 2021 года. Тодт провел три срока в качестве президента организации, согласно регламенту он больше не может баллотироваться.