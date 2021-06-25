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Ферстаппен — лучший в первой практике «Гран-при Австрии», Мазепин — последний

13:40

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой свободной практике «Гран-при Австрии». Второе место занял гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, третьим — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат. Его напарник Мик Шумахер -18-й.

«Формула-1»

«Гран-при Австрии»

Первая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.05,910

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,256

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,422

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,476

5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,487

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,609

7. Эстебан Окон («Альпин») +0,641

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,674

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,704

10. Шарль Леклер («Феррари») +0,719

11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,720

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,759

13. Серхио Перес («Ред Булл») +0,786

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,798

15. Джордж Расселл («Уильямс») +0,938

16. Ландо Норрис («Макларен») +0,951

17. Николас Латифи («Уильямс») +1,270

18. Мик Шумахер («Хаас») +1,563

19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,913

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,171

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