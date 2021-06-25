Ферстаппен — лучший в первой практике «Гран-при Австрии», Мазепин — последний
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой свободной практике «Гран-при Австрии». Второе место занял гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, третьим — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат. Его напарник Мик Шумахер -18-й.
«Формула-1»
«Гран-при Австрии»
Первая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.05,910
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,256
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,422
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,476
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,487
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,609
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,641
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,674
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,704
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,719
11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,720
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,759
13. Серхио Перес («Ред Булл») +0,786
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,798
15. Джордж Расселл («Уильямс») +0,938
16. Ландо Норрис («Макларен») +0,951
17. Николас Латифи («Уильямс») +1,270
18. Мик Шумахер («Хаас») +1,563
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,913
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,171
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