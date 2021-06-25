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«Формула-1» убрала флаг России из календаря сезона-2021

16:34
Трасса «Формулы-1» в Сочи. Фото Red Bull Content Pool
Трасса «Формулы-1» в Сочи. Фото Red Bull Content Pool
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«Формула-1» убрала флаг России из календаря на сезон-2021.

Сегодня, 25 июня пресс-служба гоночной серии опубликовала обновленное расписание, в котором добавился «Гран-при Турции», который пройдет с 1 по 3 октября. На картинке, опубликованной в Twitter, заметно, что напротив даты «Гран-при России» отсутствует флаг страны. При этом, в календаре используется название «Россия».

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не могут использовать флаг и гимн страны на чемпионатах мира и Олимпиадах до 16 декабря 2022 года. Также в связи с решением CAS запрещено использовать символику России и название страны на соревнованиях.

«Гран-при России» должен пройти с 24 по 26 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора
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