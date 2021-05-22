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Экс-менеджер Петрова высказалась о выступлении Мазепина в квалификации «Гран-при Монако»

17:55
Оксана Косаченко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Оксана Косаченко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в беседе с «СЭ» поделилась своим мнением о результатах квалификации «Гран-при Монако» Формулы-1.

Ранее, 22 мая, российский пилот «Хааса» Никита Мазепин завершил квалификацию на 19-й строчке. Первым стал Шарль Леклер (Ferrari).

«Всем известно, что трасса в Монако очень сложная, она требует концентрации и техничности. Такой результат был ожидаем, потому что Никита умеет приспосабливаться к таким условиям. Я очень рада, что и команда оценила его результат. Выступление неплохое, посмотрим, чем закончится разбор после аварии Шарля, возможно, Никита еще поднимется на одну позицию на старте, это может чуть-чуть помочь ему. Поверьте, что стартовать в конце очень сложно, трасса очень узкая, также не обойдется без аварий, нужно максимально контролировать себя. Хочется верить в то, что он финиширует выше, чем мы привыкли его видеть», — сказала Косаченко «СЭ».

(Антон Иванов)

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