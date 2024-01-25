Бергер: «Раньше я думал, что Сенна — лучший гонщик всех времен, но Ферстаппен сейчас даже лучше»

Бывший австрийский автогонщик Герхард Бергер высказался о способностях пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Раньше я говорил, что Сенна — лучший гонщик всех времен. Сейчас я думаю, что Макс Ферстаппен даже лучше. У него есть набор навыков, которых я до сих пор не видел . Приятно осознавать это. С одной стороны, у «Ред Булл» не было ни одного технического сбоя в 2023 году, ни на одном пит-стопе, а с другой — мы видим гонщика, который пилотирует на пределе своих возможностей, не допуская ни единой ошибки», — приводит Marca слова Бергера.

26-летний Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира. Всего за свою карьеру он 98 раз поднимался на подиум. На его счету 32 поула и 54 победы.

Сенна трижды выигрывал чемпионат мира в классе «Формула-1». За десять лет выступлений он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций.