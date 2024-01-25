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Сегодня, 17:24

Леклер — о новом контракте с «Феррари»: «Выступать за эту команду было моей мечтой с трех лет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шарль Леклер.
Фото Global Look Press

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал продление контракт с командой. Новое соглашение рассчитано на несколько лет.

«Мне очень приятно осознавать, что я буду носить гоночный костюм «Феррари» еще несколько сезонов. Выступать за эту команду было моей мечтой с трех лет. Я смотрел «Гран-при Монако» из окна квартиры друга и всегда следил за красными машинами. Эта команда стала моей второй семьей с тех пор, как я присоединился к академии пилотов «Феррари» в 2016 году, и мы многого добились вместе, пройдя через разные испытания за последние пять лет. Однако я верю, что лучшее еще впереди, и не могу дождаться начала этого сезона, чтобы добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке. Моя мечта — выиграть чемпионат мира с «Феррари», и я уверен, что в ближайшие годы мы будем вместе наслаждаться прекрасными временами и радовать наших болельщиков», — приводит слова Леклера пресс-служба команды.

В сезоне-2023 «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов (406 очков). Леклер в личном зачете стал пятым, набрав 206 очков.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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