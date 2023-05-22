«Феррари» может предложить Хэмилтону контракт с зарплатой в 50 миллионов евро

Команда «Формулы-1» «Феррари» готова предложить контракт британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, информирует Daily Mail.

По данным иточника, соглашение игрока будет рассчитано до конца следующего сезона с зарплатой 50 миллионов долларов. Президент «Феррари» Джон Элканн тесно общается с гонщиком по вопросу соглашения.