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Сегодня, 12:50

«Феррари» может предложить Хэмилтону контракт с зарплатой в 50 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

Команда «Формулы-1» «Феррари» готова предложить контракт британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, информирует Daily Mail.

По данным иточника, соглашение игрока будет рассчитано до конца следующего сезона с зарплатой 50 миллионов долларов. Президент «Феррари» Джон Элканн тесно общается с гонщиком по вопросу соглашения.

По данным источника, Хэмилтон может занять место испанца Карлоса Сайнса либо монегаска Шарля Леклера, который уйдет в «Мерседес».
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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