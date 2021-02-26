Фернандо Алонсо пропустит презентацию «Альпин»

Представители команды Формулы-1 «Альпин» заявили о том, что гонщик Фернандо Алонсо пропустит презентацию болида из-за восстановления после операции, сообщает Marca. Испанский гонщик будет здоров к началу предсезонных тестов в Бахрейне, которые начнутся 14 марта.

11 февраля, Алонсо попал в ДТП во время езды на велосипеде. Его сбила машина неподалеку от его дома в Лугано. По информации «Альпин», у гонщика была сломана верхняя челюсть, и он перенес операцию.

Алонсо с 2001 по 2018 годы выступал в «Формуле-1», представляя команды «Рено», «Минарди», «Макларен» и «Феррари». В 2005 и 2006 годах он становился чемпионом гоночной серии.

В этом году Алонсо должен вернуться в «Королевские гонки» в составе команды «Альпин» после двухлетнего перерыва.