Джин Хаас считает, что победитель каждой гонки «Формулы-1» известен заранее
Владелец команды «Хаас» Джин Хаас считает, что современной «Формуле-1» не хватает интриги.
«У нас нет контроля над тем, какие запчасти мы получаем от «Феррари», — цитирует Хааса Autosport. -Но не только у «Феррари» есть проблемы, «Хонда» и «Рено» тоже проигрывают двигателям «Мерседес». Им удалось построить высокопроизводительный и надежный мотор, который не потребляет много топлива.
Другие производители к нему даже не приблизились. Для меня это убило суть «Формулы-1?. У «Мерседеса» больше мощности, поэтому они и доминируют. Но кто захочет выступать, если победитель каждой чертовой гонки заранее известен? Это просто становится скучно».
Начиная с сезона-2014 команда «Мерседес» не проиграла ни одного титула в личном зачете или Кубке конструкторов.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/68087-dzhin-haas-sut-f1-ubita-pobeditel-kazhdoy-gonki-izvesten-zaranee
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