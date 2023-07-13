Эммануэль Макрон выступил за возвращение «Гран-при Франции» в календарь «Формулы-1»

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал попытки вернуть «Гран-при» в календарь «Формулы-1».

Как сообщает Nice-Matin, мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к Макрону за поддержкой в данном вопросе. Президент дал положительный ответ и предоставил Эстрози и главе Французской автомобильной федерации Николя Десшо полномочия для проведения переговоров с «Ф-1».

«Вы справедливо заметили, что наша страна, которая каждый год проводит крупные международные соревнования, должна быть способна восстановить связь с «Ф-1» ради общего блага. Это вопрос привлекательности нашей страны, ее влияния на автомобильную индустрию и инновации ради поддержки декарбонизации данного сектора. Вы сможете изучить различные локации, установить для каждой экономическую модель, ее совместимость с экологическими стремлениями и потенциальный вклад в развитие региона и страны», — написал Макрон.

Этап в Ле-Кастелле не проводится после сезона-2022. Ранее появлялась информация о возможном проведении городской гонки в Ницце.