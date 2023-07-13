Марко: «Перес второй в чемпионате, так что нет смысла менять его сейчас»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко порассуждал о шансе Даниэля Риккардо сместить Серхио Переса в команде.

Риккардо заменил Ника де Вриса и будет пилотом «Альфа Таури» до конца сезона-2023.

«Чеко второй в чемпионате, так что нет смысла менять его сейчас. Также он хорошо провел гонку в Сильверстоуне, но нужно прибавить в квалификациях. Что касается Риккардо, необходимо посмотреть на него в сравнении с Цунодой. Я считаю, Юки многие недооценивают. «Альфа Таури» не самая простая машина, однако Юки доказал, что с ней можно достигать хороших результатов», — приводит слова Марко De Telegraaf.

Ранее Перес заявил, что не волнуется из-за слухов о его возможном уходе из «Ред Булл».

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. После 12 этапов сезона-2023 мексиканец занимает второе место в личном зачете «Формулы-1» со 156 очками.