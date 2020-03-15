Экклстоун предложил заменить Бинотто на Бриаторе

Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о техническом директоре «Феррари» Маттиа Бинотто. В прошлом сезоне итальянская команда более чем на 200 баллов отстала от «Мерседеса», победившего в Кубке конструкторов.

— Подходит ли на роль лидера Бинотто? Нет, он — инженер, — цитирует Берни Daily Mail. — «Феррари» нужен человек, который даст сотрудникам понять, что его указания надо выполнять. Я поставил бы главным Флавио Бриаторе. Он сделал бы с командой то, что сделал с «Бенеттоном» и «Рено» в своем время. Переманил бы лучших специалистов. Проблема в том, что все будут думать, что «Феррари» принадлежит ему.