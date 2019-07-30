Егор Оруджев: "Квят провел отличную гонку"

Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев - о выступлении пилота "Торо Россо" Даниила Квята на "Гран-при Германии". Россиянин занял третье место.

— Гонка получилась совершенно непредсказуемой, — цитируют Оруджева "Известия". — Конечно, в первую очередь из-за дождя. На мокрой трассе каждый может ошибиться в любой момент, а появление машины безопасности — смешать все карты. На мой взгляд, Даниил Квят провел отличную гонку и заслуженно поднялся на подиум. Он один из немногих, кто в таких сложных условиях не допустил ошибок, не вылетел за пределы трассы и не повредил машину. Отлично сработала и команда, которая провела последний пит-стоп в подходящий момент, благодаря чему Квят вышел вперед. Еще стоит отметить, как уверенно и безошибочно он провел 10 кругов на подсыхающей трассе.

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