Джовинацци наказан за замену коробки передач

Пилот "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци получил штраф за смену коробки передач. Гонщик, который показал 18-й результат в квалификации "Гран-при Испании", формально лишился пяти позиций на старте, однако все равно уйдет в гонку 18-м.

Это стало возможным, поскольку Джордж Расселл на "Уильямсе" также лишился пяти позиций из-за замены коробки передач, а Нико Хюлькенберг на "Рено" будет стартовать с пит-лейна. Больше других от перестановок выиграл Роберт Кубица на "Уильямсе", который уйдет в гонку 17-м.