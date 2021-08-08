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Джордж Расселл: «Я действительно считаю, что Хэмилтон — лучший пилот»

18:47
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл уверен, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон навяжет борьбу за титул в 2022 году.

«Мы все с нетерпением ждем следующий сезон. Гонщики хотят, чтобы пелотон стал плотнее, а побеждал лучший. Я действительно считаю, что Льюис — лучший пилот, потому что я был в «Мерседесе» и знаю, как он работает.

Довольно часто лучшие гонщики оказываются в лучших командах. Если все болиды были бы одинаковыми, он все равно сражался бы за титул. В этом нет никаких сомнений. Думаю, даже он был бы рад более открытому чемпионату», — цитирует Расселла GP Fans.

По слухам, в следующем году Расселл может занять место Валттери Боттаса в «Мерседесе».

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Иван Шитик все материалы автора

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