Руководитель «Формулы-1» рассказал о будущем специального формата квалификации

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, что в будущем сезоне специального формата квалификации можно ждать на исторических «Гран-при».

«Если говорить о спринтерском формате, идея была в том, чтобы предложить держателям акций что-то новое, что-то другое. Прямо сейчас я могу сказать, что по итогам первого этапа в Сильверстоуне мы получили от гонщиков, команд и медиа по-настоящему позитивные отзывы.

Могу сказать, что если мы продолжим эту тему в будущем, то точно не станем задействовать ее в каждой гонке. У нас есть идея создать специальный формат для некоторых исторических «Гран-при» и вручать специальные награды. Это стало бы хорошим дополнением», — цитирует функционера Motorsport.