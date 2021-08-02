Райкконен объяснил, почему столкнулся с Мазепиным на пит-лейне во время «Гран-при Венгрии»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, почему он столкнулся с Никитой Мазепиным из «Хааса» на пит-лейне во время гонки «Гран-при Венгрии».

Райкконен зацепил машину Мазепина на выезде из боксов, из-за чего у болида «Хааса» оказалась повреждена подвеска.

«Старт гонки в принципе был таким, какого можно было ожидать в подобных условиях — с напряженным первым кругом и множеством событий.

Для нас все смотрелось неплохо до штрафа, который сильно сказался на нашей гонке. Возникла проблема со светофором, выпускающим на пит-лейн при трафике, и мы столкнулись с Мазепиным. До наказания мы уверенно шли в очках, но отыграться из конца пелотона было слишком сложно», — приводит слова финна пресс-служба команды.

За столкновение с Мазепиным Райкконен получил 10-секундный штраф.