Райкконен объяснил, почему столкнулся с Мазепиным на пит-лейне во время «Гран-при Венгрии»
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, почему он столкнулся с Никитой Мазепиным из «Хааса» на пит-лейне во время гонки «Гран-при Венгрии».
Райкконен зацепил машину Мазепина на выезде из боксов, из-за чего у болида «Хааса» оказалась повреждена подвеска.
«Старт гонки в принципе был таким, какого можно было ожидать в подобных условиях — с напряженным первым кругом и множеством событий.
Для нас все смотрелось неплохо до штрафа, который сильно сказался на нашей гонке. Возникла проблема со светофором, выпускающим на пит-лейн при трафике, и мы столкнулись с Мазепиным. До наказания мы уверенно шли в очках, но отыграться из конца пелотона было слишком сложно», — приводит слова финна пресс-служба команды.
За столкновение с Мазепиным Райкконен получил 10-секундный штраф.
Дополнительная информация:
https://www.sauber-group.com/motorsport/f1-news/a-missed-opportunity-in-the-hungarian-chaos/
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