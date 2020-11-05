Японский пилот Юки Цунода дебютировал за рулем болида «Формулы-1», отработав вместе с «Альфа Таури» день на тестах в Имоле.

«Я не нервничал, просто делал свою работу, — цитирует Цуноду Motorsport. — Однако мне запомнился момент, когда главный механик сказал четырем механикам снять шинные грелки с колес — это было действительно круто! Раньше я видел эту процедуру только в компьютерных играх «Формулы-1» и мечтал, что однажды увижу в реальной жизни и почувствую эти ощущения.

Двигатель намного мощнее, чем в «Формуле-2» — гораздо мощнее, чем я ожидал. Первая серия кругов прошла под дождем, но даже на мокром асфальте машина разгонялась лучше, чем машина «Ф-2» на сухом. Для меня это стало главным сюрпризом.

Второе, что на меня произвело впечатление, это эффективность торможения на сухой трассе — голова постоянно отклонялась вперед, а я старался ее удержать на месте. Эффективность торможения гораздо выше, чем я ожидал. Мне нужно больше тренироваться перед следующей сессией».