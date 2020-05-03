Дорожное приключение Ферстаппена и Албона в Нидерландах. Фантастическое видео Red Bull

3 мая должен был пройти первый за последние 35 лет «Гран-при Нидерландов» и первый домашний «Гран-при» Макса Ферстаппена.

Однако пандемия внесла свои коррективы — чемпионат «Формулы-1» временно приостановлен. Но поклонники автоспорта все же смогут насладиться атмосферой трассы «Зандворт», где должна была пройти гонка.

Съемки проходили до введения действующих на текущий момент ограничений. Захватывающее турне начинается с того, что болиды покидают транспортировочные контейнеры в доках порта Роттердама и устраивают скоростную гонку по культовым местам Нидерландов — вначале между морскими грузовыми контейнерами, затем мимо знаменитых ветряных мельниц, оранжерей, полных цветов, вдоль вымощенных брусчаткой улиц Гааги. И в завершение проходят и саму трассу «Гран-при Нидерландов».

— Если уж мы не можем провести этап «Формулы-1», то, я думаю, прекрасной идеей было организовать здесь нечто подобное для поклонников автоспорта — отметил Ферстаппен. — Здорово, что в ходе этого «дорожного приключения» мы смогли хотя бы немного познакомить всех с Голландией. Как правило, болиды Ф1 можно увидеть только на гоночной трассе, но мы выполняем безумные трюки на снегу и на пляже.

Конечно, мы очень ждем, возобновления гонок «Формулы 1», как только ситуация станет безопасной. Мы все также очень ждем возможности провести домашний Гран-при в Нидерландах. Надеюсь, мы сможем организовать это до конца года, или же когда-нибудь, когда участие в официальных гонках вновь станет возможным.